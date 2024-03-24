北交所啟用新證券代碼號段迎新進展

中評社北京3月24日電／據證券日報報導，北京證券交易所（以下簡稱“北交所”）股票啟用新證券代碼號段迎來新進展。據悉，北交所將於3月23日開展北交所股票啟用新證券代碼號段第一次全網測試，此次參與測試機構包括北交所、全國股轉公司、中國結算、深證通、證券公司、基金公司、信息商等。



“A股市場號段範圍與企業交易市場、板塊、類型等相對應。北交所920代碼號段統一了新三板代碼400、430、830多個開頭造成的模糊感，將920與北交所標識綁定，有效提高北交所上市公司辨識度，提高板塊認同感。”開源證券北交所研究中心總經理諸海濱表示，北交所新號段的啟動或也是企業在北交所直接IPO政策落地的前置工作，標誌著北交所市場建設完成重要一步。



此前，監管層已為新代碼做足準備，2023年9月1日，證監會發布《關於高質量建設北京證券交易所的意見》，明確提出要啟用北交所獨立代碼號段，提高股票辨識度。2023年11月17日，為落實“深改19條”意見，北交所啟動為上市公司股票使用920代碼號段的相關準備工作。2024年2月2日，北交所公告開展啟動新證券代碼號段仿真測試。2024年3月15日，兩輪仿真測試完成。



根據《交易支持平台市場參與者技術系統變更指南之發行業務（V1.3）》，北交所股票啟用獨立證券代碼號段，在詢價、申購和上市階段，一體使用同一證券代碼。新三板掛牌股票到北交所公開發行並上市，上市前存在優先股、可轉債等證券的，優先股、可轉債的證券代碼不變，其上市後的基礎證券代碼調整為北交所證券代碼。此外，上市公司股票自上市首日起使用新代碼，產生新的交易行情、信息披露等內容，原新三板時期股票代碼做摘牌處理，新代碼與原新三板代碼不做關聯。



諸海濱表示，北交所與新三板市場的漲跌幅限制、股東人數、交易機制、信息披露質量、公司治理要求等都有較大差異，如果不對行情進行拆分，新三板階段標的價格可能從投資者的心理上對於標的價值與價格合理性判斷產生誤導。實行920代碼後，北交所上市公司新的交易行情、信息披露等內容將不再與新三板掛牌期間的內容連續展示，減少新三板時期價格對北交所時期價格的影響，更有利於投資者對公司價值進行正確判斷。



“另外，證券簡稱與證券代碼同為一個上市公司標誌性信息，部分證券簡稱可以辨別公司主營業務、行業歸屬、發展重點等信息。北交所上市公司的信息加工水平、情境因素、認知風格都在發生良好變化，920號段啟用也是這一過程中的一個重要步驟。”諸海濱說。



（來源：證券日報）