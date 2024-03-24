金融“添柴加薪”　助力文旅產業熱潮湧動

中評社北京3月24日電／據中國證券報報導，近日，國家金融監督管理總局甘肅監管局發文表示，指導轄區內金融機構助力天水“麻辣燙”美食與文旅產業協同發展。中國證券報記者瞭解到，多家金融機構推出花椒貸、商戶貸、旅行意外險等特色金融產品和服務，為麻辣燙上下游企業、商戶、消費者等提供多樣化的金融支持。



近年來，多地文旅相繼“出圈”，背後離不開金融的“添柴加薪”。多地金融監管部門對金融支持文旅產業發展做出專門部署，多家金融機構積極開展金融支持文旅專項行動，助力文旅產業熱潮湧動。



提供全方位金融支持



甘肅監管局表示，該局指導轄區內金融機構聚焦文旅產業鏈供應鏈上下游，主動上門對接“麻辣燙”商戶等相關產業，通過減免結算手續費等方式，有效滿足景區個體工商戶、周邊酒店民宿及辣椒、花椒、蔬菜等種植企業金融需求。



天水麻辣燙的靈魂調料——麥積花椒和甘穀辣椒，是當地的特色優勢產業。農行甘肅隴南分行聚焦花椒產業發展，制定專項信貸服務方案，相繼推出“惠農e貸·花椒貸”“富民產業貸·花椒貸”“產業振興貸·花椒貸”等信貸產品，近四年，累計投放花椒產業信貸資金4.6億元，覆蓋種植戶、加工企業、市場銷售全產業鏈。建設銀行甘穀支行在瞭解到某企業因近期訂單增長而需要更多資金支持時，在前期長久對該企業小微快貸和農戶貸的支持下，通過充分瞭解客戶需求，繼續以小微快貸為其提供金融支持。目前，該支行已累計為包括該企業在內的5家辣椒加工企業投放貸款860萬元。



除了支持相關產業發展之外，多家銀行還針對麻辣燙商戶推出手續費減免、優化貸款流程等舉措。比如，建設銀行天水分行為商鋪辦理建行收款碼、推介“龍支付筆筆減”等。目前，該行已辦理麻辣燙相關收單商戶400餘戶，為客戶累計減免收單手續費28萬元。秦州農合銀行聚焦文旅產業客戶用款收付等問題，積極推廣可隨用隨還、線上操作的“興隴e貸”，優化收單商戶經營貸款流程，大大縮短了貸款審批和發放時間。

