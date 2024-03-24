入境游升溫　上市公司提升服務搶抓機遇

中評社北京3月24日電／據證券日報報導，從去年年底開始，免簽、通關便利和航線恢復等利好政策陸續出台。據瞭解，截至3月8日，中國已同157個國家締結了涵蓋不同護照的互免簽證協定，同44個國家達成簡化簽證手續協定或安排，同23個國家實現全面互免簽證。



中國免簽“朋友圈”大擴容後，各口岸入境人員數量暴增。成都海關數據顯示，截至3月5日，去年12月1日以來成都入境人員超過48.8萬人次，同比增長3.68倍。據昆明出入境邊防檢查站數據，去年12月1日以來，經昆明口岸入境的馬來西亞籍旅客數量增長迅猛，截至3月18日，已超過2.07萬人次，同比增長3179%。在西雙版納機場口岸，截至3月15日，月內西雙版納出入境邊防檢查站驗放泰國籍人員較上月同期增長16倍。



中國數實融合50人論壇智庫專家洪勇對《證券日報》記者表示：“入境人員大幅增加，有力推動當地經濟發展。旅遊業最先受益，國際遊客數量的攀升帶動了酒店、餐飲、景點、購物和交通等相關行業的消費增長。與此同時，航空業也受益於航班需求的增加。”



免簽“朋友圈”擴容後，航空公司加密航班，上市旅企開發特色旅遊產品，跨境電商搶抓海外訂單，交通運輸、物流冷鏈、智能服務等行業相關公司則“厲兵秣馬”投身對外口岸及配套設施建設，積極作為迎接政策紅利。



成都海關相關工作人員表示，近期入境人員主要來自泰國、越南、馬來西亞、新加坡等國家，尤其是受益於中泰互免簽證政策，單日往返泰國航班超過20架次。紛至沓來的境外遊客，讓剛剛經歷過春節出行高峰的旅行社，如今又提前進入了銷售旺季。



吉祥航空表示，受近期部分目的地國家免簽等因素影響，泰國等方向航線較受歡迎。為應對國際出境客流的持續增長，該公司通過調配寬體機、加密航班等滿足旅客出行需求。



同時，旅遊企業也在不斷創新產品和服務，以滿足出入境人員的多樣化需求。眾信旅遊表示，自2023年底起，公司每個月都會迎來多個入境團隊並屢獲好評。未來，公司還將持續開發更多適合外國遊客的特色旅遊產品。

