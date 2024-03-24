券商加快建設一流投資銀行

中評社北京3月24日電／據中國證券報報導，近日，證監會發布《關於加強證券公司和公募基金監管加快推進建設一流投資銀行和投資機構的意見（試行）》（簡稱《意見》），明確了建設一流投資銀行和投資機構的路徑。在多家券商看來，《意見》對證券行業提出了更高的發展要求，未來將不斷提升自身專業服務能力，推動資本市場高質量發展，提升金融服務質量。



勾畫明確路線圖



《意見》提到，力爭通過5年左右時間，推動形成10家左右優質頭部機構引領行業高質量發展的態勢；到2035年，形成2至3家具備國際競爭力與市場引領力的投資銀行和投資機構；到本世紀中葉，形成綜合實力和國際影響力全球領先的現代化證券基金行業，為中國式現代化和金融強國建設提供有力支撐。



“上述意見擘畫出了行業的中長期發展目標，並從校正定位、功能發揮、經營理念、發展模式、公司治理、合規風控以及行業生態等多方面給出了明確的路線圖。”華泰聯合證券認為，這是對市場機構的殷切期望，是對頭部投資銀行的進一步要求，也指明了加強自身建設、提升發展質量的方向。



興業證券黨委書記、董事長楊華輝表示，中央金融工作會議首次提及“培育一流投資銀行和投資機構”，同時支持國有大型金融機構做優做強，意在加快探索國有金融機構特色化、高質量的發展道路，持續完善現代公司治理體系、提升專業能力、強化合規風控、提升國際競爭力、打造優秀人才隊伍、踐行社會責任、涵養企業文化，切實強化機構自身健康可持續發展的能力。



對標對表中央金融工作會議關於培育一流投資銀行的要求，海通證券認為，證券公司要端正經營理念、校正定位偏差，把功能性放在首要位置，更加注重客戶長期回報，切實履行信義義務。投資銀行將以服務實體經濟高質量發展和保護投資者合法權益為己任，加強項目甄別、估值定價這些投行涉及的核心能力建設，真正為市場和投資人推薦質量好的“貨真價實”的公司，同時把問題公司堅決擋在市場門外。

