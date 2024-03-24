金玉奴棒打薄情郎之後

中評社北京3月24日電／據北京青年報報導，金玉奴棒打薄情郎，這個故事收在馮夢龍編撰的《喻世明言》第二十七卷。一般俗眾熟悉這個故事，大多從戲曲舞台而來。京劇舞台上早就有《豆汁記》，演出了棒打薄情郎的故事，四大名旦中的荀慧生，1959年為新中國成立十周年獻禮，進一步加工改編了這出戲，叫《金玉奴》。按小說的描寫，故事發生在古時臨安，也就是杭州。故事裡的人物關係，搬到舞台上，沒有變。就是有個乞丐幫的首領，那時候稱這種人為團頭，叫金鬆。他有個女兒金玉奴，十八歲仍未嫁出，後來有鄰居老頭來說媒，告訴金鬆太平橋那裡有個父母雙亡的書生莫稽，因為實在窮窘，二十歲尚未婚配，願意入贅人家為婿。金鬆和金玉奴父女就願意收容莫稽，莫稽一見玉奴才貌雙全，覺得自己不費一錢，白白得著個美妻，也就樂得入贅。但是，小說裡的杭州，哪有豆汁這種東西。豆汁這種東西，只在北京有。直到如今，不僅絕大多數南方人絕對喝不來豆汁，就是北京的新生代，也少有適應的，能喝的，多是老年人，愛喝的，如我，則算是有種特別的嗜好了。《喻世明言》，又稱《古今小說》，裡面寫的關於金玉奴的故事，也沒有出現莫稽凍餓金鬆家門外，金玉奴將其讓進家門，後來喂其豆汁將其救活的情節。戲曲演出既然以豆汁為引子，而且構成第一場的“戲眼”，也就模糊了故事發生的地點，觀眾會自然而然地想象為北京。



《豆汁記》或稱《金玉奴》這出戲的改編，在豆汁的設計上，於小說而言，是“青出於藍而勝於藍”，戲曲中的金玉奴設定為年方二八，也就是十六歲，還並不處在高齡難嫁的狀態。她對幾乎倒斃在自家門外的莫稽，由同情而憐憫，由憐憫而細觀，由細觀而生愛，由生愛而主動向回得家來的慈父主動提出締結連理，層層自然衍進，人物形象生動活潑，鮮明可信。而她與父親金鬆，金鬆與莫稽的互動，充滿詼諧的細節，看來既有趣又有味。



小說與戲曲後來的情節，到結尾前基本一樣，就是莫稽後來科舉高中，封官乘船上任，莫稽這時候就嫌岳父身份不雅，妻子出身低賤，竟生歹心，哄騙金玉奴出艙，將其推下水中，再將金鬆驅趕下船。但金玉奴被上級官員許德厚所救，也找到父親金鬆，許德厚收金玉奴為義女，將其嫁給莫稽，莫稽原以為攀上了高枝，喜出望外，但進入洞房時，卻遭到丫頭僕婦們一陣棒打，莫名狼狽，最後才知所娶許女，竟是落水未死的金玉奴。小說結尾，是金玉奴將其痛斥後，本著一女不嫁二夫的封建規範，與莫稽重為夫妻。戲曲舞台上，原本也是這樣的演法，到1950年後改編，才成了金玉奴堅決不予原諒，而巡按許德厚也就將莫稽去掉官帽官服，交辦治罪。

