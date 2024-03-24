中評社北京3月24日電／據北京晚報報導，唐詩宋詞應該是中國人刻在骨子裡的審美，什麼是美什麼是醜，浪漫的詩句可以讓現實有種文學的悲鳴，現實的詩句可以在浪漫中體會人生的辛酸。詩詞傳達的情感，在人們一遍遍地誦讀中，成為中國人獨特的浪漫情懷。



這些詩人詞人的故事，也在他們的詩文中。為了出名走上美好仕途的陳子昂，在長安城中揮金買琴而又砸壞，其驚人之舉只為了引人注目讓自己的才華得以展示給眾人。但命運捉弄，甚至可以面見武則天的他，卻被貶為建安王的隨軍參謀，在軍中他依然不得志繼續被貶為軍曹。一生不斷滑落的他，獨自登上了幽州台，想起戰國時期，燕王築台廣招天下豪傑的事跡，不禁感慨萬千。《登幽州台歌》《薊丘覽古贈盧居士藏用七首》等詩作，誕生於此台之上，成為獨孤者、失意人千古的海內知音。



南宋時期，被貶賦閑在家的陸游，應王炎之邀，前往西北前線重鎮南鄭任職。一生希望北定中原的陸游，覺得實現理想的機會來了。謀劃了八個月，作《平戎策》草擬抗金計劃獻給皇帝。結果，朝廷一紙文書否定了《平戎策》，並將王炎調回京。陸游無奈，陸游悲憤，主戰的他注定得不到朝廷的青睞。他每每想起北伐的理想，便心痛不已，便有了《訴衷情》：“胡未滅，鬢先秋，淚空流。此生誰料，心在天山，身老滄州！”



陸游與陳子昂各有自己的理想，甚至他們都能觸摸到理想成真的未來，但就是在人生的困境中他們始終不得志，這也造就了他們感染力極強的詩詞。情感與歷史是詩詞的背景，衹有在瞭解這些背景的前提下，人們才能真的通過詩詞與詩人的情緒對接。



蘇軾的幕僚李之儀，在得知蘇軾死訊後，悲痛萬分，他扶柩痛哭幾乎昏厥。而次年，李之儀的恩師範純仁去世。兩年之內，故交與恩師相繼離世。後從《與祝提舉無黨》中人們得知，在四年中，李之儀失去了髮妻、兒子、女兒，這世上只剩下他孤零零一人。時隔多年，一首《卜算子》橫空出世，“我住長江頭，君住長江尾。日日思君不見君，共飲長江水。”這首詞雖然有賴於李之儀與楊姝的相遇，而真摯的情緒實則來源於家人、蘇軾、範純仁等至親益友的離去，這份分離之苦在李之儀的心中久久不能平復，就在一瞬之間升華造就了這首千古名詞。



作家徐若央的《人生得意須盡歡：唐朝詩人的樂游人生》和《一蓑煙雨任平生：宋朝詞人的風華人生》，選取李白、杜甫、白居易、晏殊、蘇軾、李清照等多位詩人詞人，用他們的傳世名作，講述他們自己的故事。並通過字句解讀，品味詩詞中的壯志未酬、飄零人生以及兒女情長。書中融詩詞、史、人於一體，透過文字將詩人詞人的情緒展現給讀者，講述所謂的詩詞共情究竟來自何處。



（來源：北京晚報）