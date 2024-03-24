當馬爾克斯最後一次化身為“她”

中評社北京3月24日電／據文匯報報導，2014年4月馬爾克斯辭世。他的妻子梅西迪絲承諾：“八月見。”六年後，梅西迪絲在8月過世。十年後，《我們八月見》終於面世。2024年3月6日，加西亞·馬爾克斯的遺作《我們八月見》全球同步首發。這一天，是雙魚座作家馬爾克斯的97周歲冥誕。



馬爾克斯自1999年起，健康水平每況愈下：先是查出淋巴癌，接著，遭遇了阿爾茲海默症——這對於一個有著卓越記憶力和想象力的作家而言尤其殘酷。即便如此，他在2004年還是交出了高水平的封筆之作《苦妓回憶錄》，西班牙語本首印130萬册，一周內加印50萬册。讀者以慷慨的購買力來回報他卓越的戰鬥力。



封筆之作出版，並不意味著馬爾克斯真的就此止步不前。他的寫作還在繼續。



《我們八月見》是他頂風破浪、克服萬難最後一次創作結出的果實，那次創作過程就像一場賽跑，比賽一方是藝術家追求完美的天性，一方則是日漸衰退的記憶力。作家本人作出過最終判決：“這書不行。得把它毀了。”



對於全球粉絲而言，這部作品太珍貴了，不能被隱藏起來。



對於馬爾克斯的孩子們而言，《我們八月見》自然不像父親那些更優秀的作品一樣精雕細琢，甚至還有些不通順和矛盾之處，不過這並沒有什麼影響。於是，“我們沒有把書稿毀掉，而是將它放到一邊，希望時間能幫助我們決定最終如何處理它”。



經過了十年的“冷處理”，馬爾克斯的孩子們對這本書作出了最終判決：“我們認為這本書比記憶中的樣子好得多……於是我們決定違背他的意願，優先考慮讀者的愉悅。”



於是，今年，馬爾克斯的兒子硬是把父親的生日變成了“寵粉節”，《我們八月見》的多語種版本全球同步首發。全球讀者還沒有翻開書頁，就足以被封面驚艶到。但驚艶歸驚艶，疑惑歸疑惑：命運讓我們在三月與此書相遇，所以，為什麼是“八月見”？

