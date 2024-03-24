第七屆中國—歐佩克高級別對話會成功舉行

中評社北京3月24日電／據央視網消息：據國家能源局公眾號消息，3月19日，第七屆中國—歐佩克高級別對話會在奧地利維也納成功舉行。國家能源局局長章建華和歐佩克秘書長海賽姆·阿爾·蓋斯共同主持會議。中國駐維也納聯合國和其他國際組織常駐代表李鬆出席並致辭。



章建華局長表示，中方始終將歐佩克視為全球能源治理體系的重要力量和重要的合作夥伴。當前，中國經濟保持平穩較快發展。今後一個時期，中國能源需求仍將保持剛性增長，我們將統籌能源轉型和安全，堅定不移走生態優先、綠色低碳的高質量發展道路，加快構建新型能源體系，開展全方位能源國際合作，推動構建綠色低碳共贏新模式。中國將堅持先立後破，積極穩妥推進碳達峰、碳中和。中方願與歐佩克等能源國際組織一道，深度參與國際能源治理變革，推動建立公平公正、均衡普惠的全球能源治理體系。



李鬆大使表示，中國是世界第二大經濟體和第一大石油進口國，歐佩克是全球石油領域最重要的國際組織。加強對話交流符合雙方戰略利益，對共同維護全球能源安全具有重要意義。中國與歐佩克成員國同屬“全球南方”。中方願與歐佩克一道，為“全球南方”大聲疾呼，積極支持能源領域有利於促進國際發展合作、惠及發展中國家的議程和倡議，積極推動落實習近平主席提出的三大全球倡議。



蓋斯秘書長在講話中強調了歐佩克—中國能源對話的重要性，並指出這一合作框架將不斷加強，“我們在各個層級就共同關心的能源問題定期交換意見，這很有必要。不僅有助於石油市場的穩定，保障了生產者、消費者和全球經濟的利益，還有助於全人類應對未來發展可持續能源的各方面挑戰。”



會議高度評價中國與石油輸出國組織在歐佩克—中國能源對話框架下加強合作取得的進展。雙方表示將堅定致力於加強今後的合作，包括在技術和研究層面的合作。專家們就市場前景、能源轉型以及石油在確保未來可持續能源的重要性交換了意見。



國家能源局油氣司、國際司主要負責人、中國石化有關企業代表參會。



（來源：央視網）