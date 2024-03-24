中評社北京3月24日電／據人民日報報導，“共建‘一帶一路’為世界經濟增長注入新動能，為國際經濟合作打造新平台。”吉爾吉斯斯坦央行前副行長扎伊爾·喬科耶夫日前在接受記者專訪時表示，中國推進高質量共建“一帶一路”，將書寫國家互利共贏、人民相知相親、文明互學互鑒的絲路時代新篇。



去年10月舉行的第三屆“一帶一路”國際合作高峰論壇前夕，吉爾吉斯斯坦央行與中國建設銀行簽署合作備忘錄。喬科耶夫表示，此舉展現了兩國銀行業的相互信任，將推動兩國在金融領域的合作進一步深化。



喬科耶夫說，共建“一帶一路”不僅包括交通基礎設施建設，還包括環境、健康和數字等領域基礎設施建設。他尤其關注“綠色絲綢之路”和“數字絲綢之路”建設。喬科耶夫認為，“綠色絲綢之路”旨在促進各方開展綠色、可持續發展合作，包括節能減排、降低污染和保護生物多樣性等，有利於改善吉爾吉斯斯坦生態環境，為經濟發展增添動力。



“‘數字絲綢之路’建設將為吉提供高速安全的互聯網接入口，實現高質量移動網絡覆蓋。”喬科耶夫說，鋪設數據傳輸線路、發展5G網絡、建設數據存儲中心等，將促進電子商務、金融、教育技術平台及應用的發展，助力共建“一帶一路”國家實現數字互聯互通。



喬科耶夫表示，近年來，中國保持吉爾吉斯斯坦第一大貿易夥伴國和第一大進口來源國地位，兩國貿易額持續呈現良好增長態勢。中國企業正深度參與吉金融、食品、紡織等產業發展。吉中兩國銀行間合作有助於提高本幣結算可能性，進一步推動兩國貿易往來。



“當前吉中關係處於歷史最高水平，兩國高層互訪頻繁。吉爾吉斯斯坦堅定支持中國提出的全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議。希望中亞國家和中國合作不斷深化，攜手促進地區繁榮穩定。”喬科耶夫表示。



（來源：人民日報）