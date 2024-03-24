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海地一國家機構遭幫派武裝襲擊
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2024-03-24 14:39:01
中評社北京3月24日電／據央視新聞消息，據海地媒體報導，當地時間3月23日清晨，海地幫派武裝對位於該國首都太子港的部門行動和干預旅總部發起襲擊，截至當天上午槍戰仍在繼續。
海地部門行動和干預旅是專門打擊重大犯罪，並對各部門提供支持的國家機構。
自2月29日以來，海地幫派武裝多次對警察大樓和其他國家強力部門發動襲擊。
（來源：央視新聞）
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