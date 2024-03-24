上海加快推進算力基礎設施建設發展

中評社北京3月24日電／據新華社報導，上海市通信管理局等11部門日前聯合制定並發布《上海市智能算力基礎設施高質量發展“算力浦江”智算行動實施方案（2024－2025年）》，加快推進上海算力基礎設施建設發展，助力上海建設成為具有世界影響力的國際數字之都。



算力是集信息計算力、網絡運載力、數據存儲力於一體的新型生產力。算力基礎設施是新型信息基礎設施的重要組成部分，呈現多元泛在、智能敏捷、安全可靠、綠色低碳等特徵。



到2025年底，上海將努力實現智算設施高效協同，智能算力規模超過30EFlops（EFlops指每秒百億億次浮點運算次數），占比達到總算力的50%以上，算力網絡節點間單向網絡時延控制在1毫秒以內，智算中心內先進存儲容量占比超過50%；智算要素自主可控；智算應用融合泛在，具備大規模應用賦能價值的智算中心數量達到10家，智能算力典型應用場景超過50個；綠色智算效能突出，其中新建智算中心PUE值（衡量數據中心機房用能效率）低於1.25，存量改造智算中心PUE值低於1.4；上海還將形成5項以上的智算領域地方標準。



上海明確五方面重點任務，一是築強算運存協同布局的智算設施體系，加快推進臨港、青浦、鬆江、金山、張江等重點區域大型智算中心建設，構建城市高速全光運力環網；二是構建自主可控的智算生產要素，加快國產異構智能算力研發進程；三是打造創新融合泛在的智算應用場景，推動智算在城市治理、工業、教育科研、金融、醫療、機器人、自動駕駛等領域的融合應用；四是提升低碳節能的綠色智算水平，探索電網算網一體化“源網荷儲”協同方案；五是創建安全可持續的智算產業生態，推動智算中心與網絡數據安全保障體系同規劃、同布局、同建設，全面提升網絡數據安全運行與管理能力。



（來源：新華網）