第六大植物激素的首個運輸蛋白被發現

中評社北京3月24日電／據光明日報報導，在日常生活中，隧道可以幫助人們翻山越嶺。在植物細胞內，當內部物質穿過細胞膜時，往往也會通過類似的“隧道”。近日，中國科學技術大學孫林峰團隊在第六大類植物激素——油菜素內酯的運輸領域取得突破性進展。團隊發現了首個油菜素內酯的運輸蛋白，研究成果於3月22日在《科學》雜誌上發表。



油菜素內酯又名“芸苔素內酯”，可以調控植物體的生長、伸長、開花和育種等多個方面，是一種高效廣譜、無毒無害的新型植物生產調節劑。1996年，學界將其列為繼生長素、脫落酸、細胞分裂素、乙烯和赤黴素之後的第六大類植物激素。它在細胞內部合成，但是需要運輸到細胞外才能發揮作用。然而，從被發現至今已80餘年，它的運輸過程卻一直是個未解之謎，這極大地限制了油菜素內酯信號調控的研究。



孫林峰團隊在研究第一大類植物激素——生長素的運輸過程中有了意外發現。“ABCB19蛋白被廣泛認定為生長素的運輸蛋白，突變蛋白意味著功能破壞，即不再能運輸生長素。但我們卻發現，這一蛋白突變後的植株，其外形特徵與其他生長素運輸蛋白突變體表現並不完全一致，於是我們懷疑，這個蛋白是不是還運輸別的植物激素？”因此，團隊檢驗了該蛋白對其他植物激素的反應情況，最終發現了油菜素內酯的運輸過程。



孫林峰團隊利用冷凍電鏡技術解析了ABCB19蛋白的高分辨率三維結構。ABCB19蛋白長得像一個可以雙開口的V形夾，是細胞膜上一個個游動著的小“隧道”，倒V字開口“捕捉”細胞內部的油菜素內酯，結合後再以正V字開口在細胞外部打開進行“釋放”。



孫林峰團隊還與比利時根特大學尤金妮婭·拉西諾娃團隊進行合作，在植物細胞內證實了ABCB19蛋白能夠運輸油菜素內酯，並且正向調控植物的油菜素內酯信號。



“ABCB19蛋白可以轉運油菜素內酯是一個有趣的發現，團隊為該領域的研究作出了重大貢獻。”審稿人評價。這項成果填補了油菜素內酯運輸領域的關鍵空白，開辟了一片新的天地。



“ABCB19屬於結構和功能相似的一類‘家族蛋白’，發現它的‘隱藏功能’為我們後續的研究提供了新的思路。”孫林峰說，未來針對該家族蛋白的進一步功能分析和改造，將為人們理解、利用油菜素內酯信號促進農業生產提供更多幫助。



（來源：光明日報）