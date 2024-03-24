全國用水“賬單”的變與不變

中評社北京3月24日電／據光明日報報導，水利部初步統計顯示，2023年我國用水總量保持在6000億立方米左右。



2014年以來的10年間，我國國內生產總值增長近一倍，用水總量總體穩定在6100億立方米以內。這意味著什麼？



用水總量10年大體穩定，其背後是一些重點領域用水量的大幅下降。與2014年相比，2023年的工農業用水量分別下降約28%和約5%；萬元地區生產總值用水量、萬元工業增加值用水量各降41.7%和55.1%；農田灌溉水有效利用系數由0.530升至0.576。



這份用水“賬單”，顯示我國用水效率和效益不斷提升。



水資源短缺，向來是制約我國經濟社會發展的瓶頸。節約用水，則是解決這一問題的根本措施。



10年來，節水優先的理念一以貫之。通過實施國家節水行動，強化水資源剛性約束，推進農業節水增效、工業節水減排、城鎮節水降損，我國用水方式開始由粗放向節約集約轉變。



變的是用水效率，不變的是節水方向。人多水少，水資源短缺的現實，要求各行各業繼續提升水資源節約集約利用能力。



農業是我國的用水大戶，占全國總用水量的60%以上。農田灌溉水有效利用系數越高，說明灌溉水利用的效率越好。我國這個系數從10年前的0.530升至2023年的0.576，小小數值變化的背後，是我國灌區節水改造，調整農業種植結構、推廣噴灌微灌等先進技術的巨大進步。



10年間的縱向比進步明顯。但是，橫向與節水效益較好國家的系數0.7到0.8相比，提升空間依然巨大。

