綠色外賣，這樣從灶台到餐桌

中評社北京3月24日電／據人民日報報導，動動手指、點份外賣，成為很多人就便解決用餐問題的首選方式。中國互聯網絡信息中心數據顯示，2023年，網上外賣用戶規模達5.35億人，占網民整體的49.6%。全社會厲行節約、反對浪費，在外賣活動各環節推廣低碳理念，降低外賣活動對環境的影響，意義不小。



推薦性國家標準《綠色外賣管理規範》（以下簡稱《規範》）2023年底發布實施，為行業開展綠色外賣服務管理提供指引。一份綠色外賣，如何從灶台到餐桌？一個外賣餐盒，如何從垃圾變資源？對外賣活動中的環境保護、資源節約、循環低碳和回收利用等創新，記者進行了跟蹤觀察。



顧客點餐——



提示“適量點餐”，鼓勵“無需餐具”



“今天外賣APP推薦的套餐不錯！”北京市昌平區北七家鎮，正是中午飯點，在寫字樓TBD（科技商務區）雲集中心上班的周蕾拿出手機嫻熟下單。



“魚香肉絲、小炒土豆絲，一碗米飯、一份西紅柿蛋花湯，量不大但品類夠，吃著不浪費。”周蕾說著，在“下單必選”中確認“無需餐具（環保單）”，她在辦公室裡備了一套不銹鋼餐具，“一來用著更順手，二來每頓飯都能節省一次性餐具的錢，還更加環保。”



《規範》從綠色外賣管理優化環節，提出外賣餐品經營企業、外賣服務平台應加強對消費者適量點餐提示，鼓勵消費者減少一次性餐具使用。美團標準化研究中心主任劉瑾介紹，平台在下單全流程提示消費者“適量點餐”，將環保條款納入商家協議，建立規則強化“無需餐具訂單”執行管控。通過互動設計、獎勵回饋等設置，將“減少一次性餐具使用”等環保理念嵌入產品設計運營。



數據顯示，自2017年上線“無需餐具”功能以來，截至2023年12月，已有4.1億消費者參與外賣行業相關行動，累計減碳超22.6萬噸。據測算，消費者點選“無需餐具”選項，平均每次可減碳38克。

