第七屆進博會推介會在巴西舉辦

中評社北京3月24日電／據光明日報報導，第七屆中國國際進口博覽會推介會22日在巴西里約熱內盧舉辦，里約熱內盧州政府、商協會和企業代表100多人以線上線下方式參加推介會。



中國國際進口博覽局副局長吳政平表示，中國國際進口博覽會連續六年成功舉辦，越來越多優質外國商品和服務搭乘進博會“快車”進入中國市場，誠摯邀請巴西各界朋友今年11月到上海參加第七屆進博會，期待巴西企業再赴“進博之約”，組展機構繼續組織更多優質展客商參展參會。



中國駐里約熱內盧總領事館商務參贊徐元勝表示，希望巴西企業能夠借助進博會平台更好分享全球化紅利，進一步開拓中國市場，加強中巴兩國在技術貿易、文化貿易、智慧城市、智慧醫療、商務服務等服務貿易重點領域的務實合作，為兩國人民帶來更多福祉。



據介紹，巴西企業連續六年參加進博會，年平均參展面積超過2000平方米，是歷屆進博會企業商業展的拉美地區最大參展國。



22日當天，里約商業協會、巴西外貿商會聯合會、中國（巴西）投資促進中心和國際集裝箱碼頭服務公司里約碼頭確認將參加第七屆進博會，並在推介會現場簽訂合作備忘錄。



里約商業協會對外貿易和國際關係主任費爾南德斯對新華社記者說，進博會是巴西和中國進一步促進雙邊貿易的良好平台。中國市場潛力巨大，對外資具有較強吸引力。里約商業協會願借助進博會平台繼續拓展中國市場業務。



本次推介會由中國國際進口博覽局、中國駐里約熱內盧總領館、國家會展中心（上海）有限責任公司共同主辦，里約商業協會、巴西外貿商會聯合會、中國銀行（巴西）有限公司等協辦。



（來源：光明日報）