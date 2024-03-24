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莫斯科市郊恐襲案增至133人死152人傷
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2024-03-24 14:29:14
中評社香港3月24日電／俄羅斯首都莫斯科市郊音樂廳恐襲案，緊急情況部表示，已導致133人死亡，152人受傷。
香港電台報導，俄當局繼續在現場瓦礫中搜索。至今11人被捕，包括4名直接參與襲擊的人，4人正接受聯邦偵查委員會的調查。當局相信，施襲者在現場使用自動武器，以及點燃易燃液體縱火。
較早前，俄羅斯總統普京宣布，星期日是全國哀悼日。
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