萊西：著力發展數字農業

中評社北京3月24日電／據光明日報報導，“給番茄打個葉，哪有那麼多‘窮講究’，打兩片跟打三片能有啥區別，非得弄個標準？”在山東青島萊西市凱盛浩豐智慧農業產業園，43歲的種菜“老把式”張剛不服氣地嘟囔著，“種了半輩子地了，俺能不知道打葉？！”



“打葉要根據葉片指數來，兩片還是三片可差大了，影響植株光合作用，最後果子大的大、小的小！”90後種植主管於洪吉據理力爭。



一個是擁有20多年種植經驗的“老把式”，一個是農學科班大學生，到底該聽誰的？



“當然是相信科學、相信數據。”產業園負責人李聚海回答得斬釘截鐵。為了讓老張服氣，大家專門做起了對比實驗……



“按‘智慧大腦’測算出來的葉片指數來打葉，還真就讓每顆果實保持在13～15克！”看著實驗結果，張剛把腿一拍，心服口服，“真是不能盲幹啊”。



葉片指數，是這個園區成千上萬條數據中的一項。“我們建有兩個目前亞洲最大的單體智能溫室，每個占地210畝，共安裝了423個傳感器、1165個控制器，每天可采集‘溫光水氣肥’等數據2000餘萬條。”李聚海說，采集的數據會實時上傳至園區的“智慧大腦”，經過分析後得出最優解，並下達澆水、施肥等指令。



記者走進溫室，只見這裡的番茄植株宛如“參天大樹”，最高竟有11米！“瞧，當室內溫度升到25攝氏度，頂部幕布就會合攏，維持最佳溫度；當傳感器檢測到光照強度達到50000勒克斯時，溫室便會自動觸發滴水灌溉系統，降低種植基質的溫度……”於洪吉如數家珍，緊接著亮出成績單——



憑借智能加持，16萬株“數字化”番茄植株掛滿了色澤相似、大小均一的果實；番茄每平方米年產量最高可達80公斤，是傳統溫室的6～8倍；溫室平均每畝用工不到0.3人，衹有傳統大棚種植用工的1／5……

