日本研究人員解開哮喘和肥胖共同抑制因子機制

中評社香港3月24日電／日本一個研究團隊近日報告說，他們解開了哮喘和肥胖的共同抑制因子Munc13-4基因的工作機制，有可能通過激活這種基因，研發出同時針對哮喘和肥胖的新療法。



新華社報導，日本群馬大學日前發佈新聞公報說，近年來，有研究顯示哮喘和肥胖有一些相同的風險因素，但不清楚這些因素如何發揮作用。該校與東京醫科齒科大學和埼玉醫科大學共同組成的研究團隊發現，Munc13-4基因對哮喘性支氣管炎、會導致肥胖的白色脂肪組織炎症具有抑製作用。



在實驗鼠實驗中，研究人員發現，Munc13-4基因通過正向調節具有抑制免疫應答作用的蛋白質白細胞介素-10和蛋白質白細胞介素-12的分泌，可抑制哮喘性支氣管炎和白色脂肪組織炎症。在Munc13-4基因缺損的實驗鼠體內，白介素-10和白介素-12分泌減少，導致哮喘性支氣管炎和白色脂肪組織炎症惡化。



公報說，本項研究中，研究人員首次解開了與哮喘和肥胖相關的Munc13-4基因在兩種疾病中具體的工作機制。研究人員推測，Munc13-4也可能是人體內哮喘和肥胖的共同抑制因子。他們希望進一步找到激活Munc13-4的方法，以便同時抑制哮喘和肥胖。



相關研究成果已發表在國際期刊《變態反應》上。

