防美息黑天鵝！聯儲官員降今年減息預測至一次

中評社香港3月24日電／美國聯儲局上周議息會議一如預期維持利率不變，該局官員亦維持今年減息3次共0.75厘的預測，並成為市場預期的主流；不過，目前仍有意見認為聯儲局將放緩減息步伐、甚至今年內不會減息，恐成最大“黑天鵝”，並對全球央行和市場產生影響。



所謂“黑天鵝”，意指極不可能發生、實際上卻又發生的事件。根據芝商所FedWatch數據顯示，聯儲局於今年5月減息機會率為12.3%，但6月已達66.7%。然而，今年在聯邦公開市場委員會（FOMC）擁有投票權的亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克表示，今年預期只會減息一次0.25厘，而且時間可能較其之前的預測為遲。事實上，博斯蒂克上月曾估計，聯儲局今年會減息兩次，而且首次減息時間可能在夏季。



星島網報導，對於有關轉變，博斯蒂克指是基於通脹持續和強於預期的經濟數據。他又提到，目前通脹率繼續向聯儲局2%目標下降的信心，肯定不如去年12月，因此要看看未來幾周的數據；如果經濟繼續走強，沒有惡化，就有保持耐性的空間。



此外，早於聯儲局公佈上周議息結果前，美國前財長薩默斯已批評聯儲局急於向市場暗示未來幾個月減息的行為。但他認為，聯儲局對於中性政策利率的估計過低，意味可能錯誤地認為目前利率政策比實際情況更加緊縮，並指“如果政策制定者誤判了中性利率，他們就不知道自己的政策是在促進經濟增長還是在抑制經濟增長”。



薩默斯認為，真實中性利率可能至少4厘，而目前貨幣政策可能不如預期般具有限制性，因為經濟仍然表現強勁，而且失業率仍然低於聯儲局認為的充份就業水平，所以可能需要更謹慎的貨幣政策立場，以避免經濟過熱和通脹失控。