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尼日利亞逾二百名被擄走學生獲釋
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2024-03-24 15:27:02
中評社香港3月24日電／尼日利亞西北部一批今個月初被武裝分子擄走的學生獲釋。
香港電台報導，卡杜納州州長表示，超過250人獲得釋放，他們沒有受傷，國家安全顧問協調釋放人質工作，他沒有透露詳情。
武裝分子本月7日在一個小鎮綁架200多名學生和一批教職員，勒索折合69萬美元贖金。當局早前表明，不會支付贖金。
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