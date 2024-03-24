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尼日利亞逾二百名被擄走學生獲釋
http://www.CRNTT.com   2024-03-24 15:27:02


　　中評社香港3月24日電／尼日利亞西北部一批今個月初被武裝分子擄走的學生獲釋。

　　香港電台報導，卡杜納州州長表示，超過250人獲得釋放，他們沒有受傷，國家安全顧問協調釋放人質工作，他沒有透露詳情。

　　武裝分子本月7日在一個小鎮綁架200多名學生和一批教職員，勒索折合69萬美元贖金。當局早前表明，不會支付贖金。 

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