【
大
中
小
】 【
打 印
】
中國兩部門預撥四千萬元支持川滇救災工作
http://www.CRNTT.com
2024-03-24 16:09:27
中評社香港3月24日電／記者24日從應急管理部獲悉，財政部、應急管理部近日預撥4000萬元中央自然災害救災資金，支持地方做好救災工作。
據新華社報導，其中，預撥四川省2000萬元，支持做好森林火災救災工作；預撥雲南省2000萬元，支持做好抗旱救災工作，重點用於解決城鄉居民用水困難，購買、租賃應急儲水、淨水、供水設備，組織人員保障城鄉居民生活用水等。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
四川雅江森林火災暫無人員傷亡
(2024-03-17 15:16:55)
貴州啟動森林火災Ⅲ級應急響應
(2024-02-22 14:16:35)
劉家峽水庫今起加大出庫流量 支持抗旱減災
(2023-09-06 11:29:04)
法國南部發生森林火災 3000多人被疏散
(2023-08-15 08:59:39)
加拿大仍有千餘處森林火場在燃燒
(2023-08-13 09:33:16)
王道席：落實落細防汛抗旱工作責任和措施
(2023-07-25 16:31:00)
主汛期全國的防汛抗旱形勢複雜嚴峻
(2023-07-25 15:30:28)
提前預防是打好防汛抗旱硬仗的“先手棋”
(2023-07-25 15:30:03)
江西：蓄水防旱保“雙搶”
(2023-07-25 11:46:39)
李強主持召開國務院常務會議
(2023-07-22 09:48:19)