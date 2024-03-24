“芳華再續”香港主題電影展在上海啟幕

中評社香港3月24日電／由香港特別行政區政府駐上海經濟貿易辦事處、上海電影博物館、香港電影資料館等聯合主辦的“芳華再續”香港主題電影展23日在上海啟幕。



在中國電影發展史上，滬港雙城均為舉足輕重的“電影之都”。上海是中國電影的發祥地。香港與上海長期密切的文化交流，也促進了香港電影業迅猛發展。



近年來，滬港雙城影視產業合作走向深入，開出“並蒂之花”。特別是今年以來，王家衞導演的電視劇《繁花》在線上線下熱播；3月中旬“上海視聽”精品推介會在香港國際影視展期間舉辦；此次香港主題電影展在滬推出，延續了這波影視“滬港熱”。



新華社報導，本次香港主題電影展由香港特區政府康樂及文化事務署、上海電影集團指導，共展映8部作品，分別為《緣分》《胭脂扣》《阿飛正傳》《縱橫四海》《倩女幽魂》《半生緣》《男人四十》《鍾無艷》，其中《縱橫四海》《半生緣》為最新4K修復版。



香港特區政府駐上海經貿辦主任蔡亮接受媒體採訪時表示，特區政府將推出“開拓內地電影市場資助計劃”，支持香港和內地文化企業，投資和推動香港導演的製作，幫助他們拓展內地市場。此次電影展在上海舉辦，也希望通過放映香港經典影片，吸引更多內地觀眾關注香港、到訪香港。



上海電影集團董事長王健兒表示，開館十多年來，上海電影博物館一直致力於滬港電影交流，在修復影片、舉辦影展等方面持續合作。下一步，上海電影集團還將進一步推動雙城交流，助力城市文化繁榮發展。



本次電影展將在滬持續至4月1日。