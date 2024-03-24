何傑再破男子馬拉松全國紀錄

中評社香港3月24日電／2024海瀾之家無錫馬拉松暨巴黎奧運會馬拉松選拔賽24日在江蘇無錫開跑，中國選手何傑以2小時6分57秒打破去年底楊紹輝創造的全國紀錄，一年時間男子馬拉松全國紀錄已三次被改寫。同時此次共有3423人跑進三小時，國內單場“破三”人數大幅提升。



因為是國內唯一一站奧運選拔賽，中國隊目前已達標巴黎奧運會的四位男子選手均報名參賽。四位女子達標選手中，剛跑過名古屋女子馬拉松的夏雨雨和李芷萱雖然報名，但沒有出戰。



新華社報導，24日當日氣溫雖然有些稍高，但預報的中雨並沒有下。2023年先後打破全國紀錄的何傑和楊紹輝都展現出高質量的冬訓成果，始終和高水平外籍選手跑在一起。直到最後階段，何傑才逐漸拉開和楊紹輝的距離，最終以2小時6分57秒打破全國紀錄。楊紹輝的成績是2小時7分26秒。



這是全國紀錄在一年左右時間裡第三次被改寫。2023年3月的無錫馬拉松上，何傑以2小時7分30秒打破塵封近16年的全國紀錄。12月的福岡馬拉松中，楊紹輝又以2小時7分9秒刷新全國紀錄。



何傑此次賽後透露，自己在肯尼亞的冬訓月跑量超千公里，訓練確實練到了，他說：“今天就是衝著紀錄來的。在最後幾公里時快崩潰了，但結果證明了，越強的選手，會讓我越強大。我是遇強則強。”



過去一年裡中國頂尖選手成績集體爆發，何傑說：“我和楊紹輝相輔相成，到最後還是我們兩個人互相在帶。這個紀錄不是我一個人的，是我們這一批馬拉松運動員帶來的。”當日比賽中楊紹輝為何傑遞補給的一幕，也可以印證中國隊內的良性競爭氛圍。



根據中國田協奧運選拔辦法，選手須在2024年1月1日至5月5日間，參加無錫馬拉松或中國田協選派或批准的境外具有世界田聯積分的國際馬拉松比賽，達標選手按今年個人最好成績排名，前三名將獲得晉級奧運機會。



無錫馬拉松後，何傑、楊紹輝和吳向東目前暫時領先男子奧運資格爭奪。女子方面，夏雨雨、張德順、白麗暫列成績前三。本次無錫馬拉松，張德順跑出2小時27分12秒的成績，白麗的成績為2小時28分17秒。何傑表示下個目標就是奧運會，希望能讓中國選手的成績和名次都再次提升。



無錫馬拉松男女全馬賽會紀錄當日也全部被刷新，埃塞俄比亞選手阿巴特以2小時6分18秒獲得男子冠軍，肯尼亞選手恩傑里以2小時24分46秒獲得女子冠軍。



大眾選手當日也跑出非常好的成績，共有3423人在無錫“破三”，這也創造了國內單場賽事“破三”的新高。一年前無錫馬拉松的“破三”人數是1261人。