美軍稱胡塞武裝向紅海中國運油輪發射導彈

中評社香港3月24日電／美國軍方說，一艘中國擁有的運油輪當地星期六在也門對開海域，遭到胡塞武裝發射彈道導彈襲擊，沒有造成傷亡。



據香港電台報導，美國中央司令部在社交平台說，遇襲的是懸掛巴拿馬國旗、由中國擁有和營運的“黃埔號”運油輪，胡塞武裝在附近海域發射4枚反艦彈道導彈後，第5枚導彈射向運油輪。“黃埔號”發出求救信號，但沒有要求支援，之後恢復航行。



中央司令部和英國海上貿易行動辦公室說，船上發生火警，在30分鐘內被撲滅。