俄音樂廳恐襲幕後黑手是誰？

中評社北京3月24日電／俄羅斯首都莫斯科近郊克拉斯諾戈爾斯克市一家音樂廳22日晚發生恐怖襲擊事件，已造成133人死亡。目前，各方圍繞恐襲幕後黑手身份有不同說法，極端組織“伊斯蘭國”宣稱製造了這一事件，而俄方認為犯罪嫌疑人與烏克蘭方面有關聯。俄總統普京23日發表電視講話，痛斥恐襲罪行，承諾將嚴懲行兇者和指使者。



普京誓言嚴懲兇手



新華社報導，普京在電視講話中說，這是一場精心策劃的恐怖襲擊，是一場有準備、有組織的針對手無寸鐵平民的大規模屠殺，“犯罪分子冷靜且有目的地殺害、近距離射殺我們的公民、我們的孩子”。他強調，無論恐怖分子以及背後的指使者是誰，恐襲事件的所有實施者、組織者和策劃者都將受到公正的、應有的懲罰。



普京向所有遇難者家屬表示慰問，承諾向遭遇不幸的家庭和傷者提供必要援助，並宣佈3月24日為全國哀悼日。



普京還透露了恐襲事件的調查進展：共有11人被拘捕，包括4名恐襲直接實施者。他說，這4名恐襲直接實施者試圖藏匿並向烏克蘭方向逃跑。初步信息顯示，烏方已為他們準備了越境“窗口”。俄聯邦安全局和其他執法機構正在嚴查為恐怖分子提供交通工具、策劃逃生路線、準備和藏匿武器彈藥的所有同謀。



俄聯邦安全局23日發佈聲明說，犯罪嫌疑人在實施恐襲後，試圖乘車逃往俄烏邊境併入境烏克蘭，最終在俄布良斯克州被捕。俄聯邦安全局強調，犯罪嫌疑人與烏克蘭方面有關聯。



俄《消息報》網站援引反恐專家的話分析說，此次恐襲目的不是劫持人質並提出要求，而是恐嚇俄民眾，以“凸顯當局和情報部門的束手無策”。

