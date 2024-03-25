中評關注：蕭美琴上任前拼外交功高震主？

捷克參議長韋德齊（Miloš_Vystrčil）率全體副議長及外委會主席歡迎蕭美琴訪問捷克。（照片：台“外交部”提供） 中評社台北3月25日電（記者 黃筱筠）蕭美琴趁著520上任前訪美又訪歐，相較訪美行程極為低調。訪歐時，台“外交部”已經一連發了二則新聞感謝歐洲國家的友好情誼。而賴清德大選後低調，幾乎沒什麼行程，一直到最近開始有產業之旅和軍事行程，蕭美琴上任前似有功高震主之感。



吳釗燮之前在“立法院”委員會答詢時，二度口誤把蕭美琴稱為“準總統”，在民進黨“立委”糾正後才更正。現在吳釗燮領導下的“外交部”，又兩度發出新聞稿讚許蕭訪歐，還附上多張會面的照片，非常高調。



蕭美琴在0214金門漁船事件造成兩岸動盪之際赴美，外界認為是向美國說明兩岸關係現況。在蕭訪美之後，蔡政府對於金門漁船事件態度轉低調，至少沒有再高調嗆陸方，加上現在還有 一名具軍人身分的落海釣客還在大陸，蔡政府處理上沒那麼強勢，這是否也與蕭美琴訪美之後美方態度有關？



台“外交部”發布的新聞稿內容，肯定蕭美琴訪歐是首度有“副總統”當選人訪問歐洲，提及蕭此次訪歐包括到歐洲議會、捷克、波蘭及立陶宛等中東歐國家。期間曾會晤捷克參議院議長韋德齊與眾議院代理議長巴圖謝克、立陶宛國會議長希米利特及波蘭參議院副議長卡敏斯基等，以及波海三國立陶宛、愛沙尼亞、拉脫維亞等國會外委會主席互動交流。



根據蕭美琴訪歐名單來看，多是激化兩岸關係的國家，雖然蕭訪美低調，不想刺激大陸，可能也是美方的意思。但陸方曾以“獨獨配”形容“賴蕭配”，現在蕭高調尋求歐洲國家支持，是否也對兩岸關係投下變數？賴蕭配在520上台之後，兩岸關係變化越趨複雜，不只美國要“參一腳”，歐洲國家可能也要“指手畫腳”，這會增加兩岸關係負面變數。



而賴清德方面自1月13日當選之後，幾乎沒有什麼公開行程。最近開始參訪台灣重要產業，包括：半導體、無人機等，也由親近蔡英文的官員、“國家安全會議”副秘書長劉得金、“總統府”副秘書長黃重諺以及“國防部長”邱國正等陪同訪視駐軍。



賴清德上任後掌有外交、“國防”、兩岸等權責，但賴現在還沒上台，似乎外交上的焦點都落在蕭美琴身上。甚至連吳釗燮在回答“立委”答詢都說，如果為了交接平順，他可以考慮留任，吳的說法是否代表蔡英文、蕭美琴的意思。賴清德520一開始上任後，部分大權可能還必須與蕭美琴共享？