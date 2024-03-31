中評鏡頭：桃園大溪蔣介石行館成打卡熱點

桃園大溪“蔣公紀念堂”曾是蔣介石行館。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園3月31日電（記者 盧誠輝）桃園市大溪區普濟路上有一棟百年建築“蔣公紀念堂”，原是日本殖民台灣時期的公會堂，蔣介石來台後作為行館使用，蔣過世後整建為“蔣公紀念堂”，2016年桃園市政府將行館納入大溪木藝生態博物館園區之一，並斥資新台幣3100萬元整修，如今已成為知名打卡聖地。



蔣介石大溪行館是在1921年建造，為日據時期的大溪公會堂，蔣介石來台後，因看上該地景緻和浙江省寧波市奉化區溪口鎮的蔣氏故居雷同，因當納為行館使用，並將原日本木造平房改建為現今的磚造平房，堂內設有會客廳、廚房、餐廳、臥室、書房等設施，蔣曾在此招待過前約旦國王胡笙和前美國眾議院議員周以德等人。



1975年蔣介石逝世後隔年，當地居民自行籌募新台幣382萬元整建，除改名“蔣公紀念堂”外，並在建築物旁打造一座5米高的蔣介石銅像，開幕時還由時任行政院長的蔣經國和前台灣省政府主席的謝東閔與前桃園縣長吳伯雄親自揭幕，當時紀念堂內擺放有352幀蔣介石各時期的照片。



2004年該處被桃園縣政府登錄為歷史建築，作為地方文化館重新啟用，2016年桃園市政府將拆處納入大溪木藝生態博物館園區之一，並斥資新台幣3100萬元整修，原公會館作為展演空間，行館內部則改由咖啡廳與文創小店進駐經營，如今已成為知名打卡聖地，不分平假日，總吸引許多遊客到此拍照打卡留念。