中評關注：韓滿意度上升2026最強啦啦隊

中評社台北3月25日電（記者 楊騰凱）中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜近期滿意度高達5成2，遠超過不滿意度3成4，表現搶眼。多名藍委預計將投入2026縣市長選舉，韓身為院長，有地利之便可在“立院”拉抬各大選將，韓滿意度越高，拉抬效果就越好，一旦繳出輔選好成績，韓個人聲勢有望再向上推升。



台灣民意基金會日前公布民調，韓國瑜表現滿意度達5成2，不滿意僅3成4，民調成績開出紅盤，越來越往“最有存在感的“立法院長”之路邁進。面對緊接而來的2026地方首長選舉，韓國瑜的表現對於國民黨選情也有一連串牽動作用。



由於多位藍委有很高機率會投入2026縣市長選舉，包括謝衣鳯選彰化縣長，張嘉郡選雲林縣長，王育敏選嘉義縣長，謝龍介選台南市長，柯志恩選高雄市長，以及蘇清泉選屏東縣長。



韓國瑜目前依然是“立法院”最受注目的政治人物，所到之處都是媒體關注焦點，這麼多藍委可能挑戰百里侯，在“立委”任內如果能與韓國瑜同台，就很容易收到韓的拉抬，等同於間接受到輔選，尤其韓近期民調上升，拉抬的效果就會更好。



“立法院”21日舉行台英議會聯誼會成立大會，會長由曾經旅居英國11年的張嘉郡出任，韓國瑜就親自到場，大批媒體衝著韓國瑜到場採訪，活動原定10時30分開始，但韓上個行程耽擱，活動延後將近11時才開始，媒體為了韓國瑜野耐著性子等到最後，最後韓國瑜與張嘉郡等出席成員大合照，令張嘉郡得到更多曝光。



假設2026選舉，這批藍委轉戰縣市首長選舉，若能在韓國瑜輔選下取得好成績，韓個人聲勢也有望進一步提升，形成正循環。

