林千畬與魏鈺珊結婚盛典：家庭教育的典範

右起：新郎林千畬、新娘魏鈺珊 中評社高雄3月24日電（作者 陳雅婷）當代社會資訊豐富、變化迅速，家庭教育尤顯重要。有幸見證學術事業成就稍成的林千畬與魏鈺珊昨(23)日在高雄漢神巨蛋龍鳳廳譜下良緣，宴請賓客。他倆的婚姻不僅聯結心靈，更象徵教育、品德與文化的融合。



林千畬出生高雄，是高雄師範大學人資所碩士，正攻讀廈門大學商學院與高雄科技大學商學院博士學位，兼職美和科技大學助理教授，並獨力創辦高雄牛博肆火鍋餐廳。他的人生歷程展現創新勇氣與知識實踐。



魏鈺珊出生台南市，是高雄師範大學工業設計學院碩士，台灣成功大學博士候選人，任職高雄師範大學講師，並創立海創形象設計公司。她在教育與設計領域成就顯著，體現對美學與創新的追求。



婚禮象徵兩家融合。林、魏兩家長無論是溫文爾雅視野廣闊的魏嘉民博士與潛心向佛的林貞吟女士，還是博學多識的林富男教授與史育女博士，都在領域內有顯著表現，同時積極傳承價值觀給下一代。此婚禮不僅慶祝林魏兩府聯姻，也展現家庭教育成果，見證家庭融合及教育代代相傳的價值。林千畬與魏鈺珊的聯合凸顯追求知識、探索勇氣與堅持自我價值的重要性。



此次典禮，不僅是關於愛情、夢想與教育的故事，也展示追求知識與美好生活的重要性。在這特殊日子，我們見證兩家教育與人生價值的實踐，預示共同培養人才，傳播愛與智慧。



林富男率先致詞，在婚宴中特別強調感恩與祝福，他將這埸婚宴升華為林家感恩宴，向受邀親戚恩人摯友及資深員工表達敬意。婚宴嘉賓多半是影響新郎新娘成長的教育工作者，主婚人按20年前承諾邀請新郎國小老師陳秀琴、高中校長蔡典謨坐上主桌，象徵對教育的重視及感恩之情。



特別是，林富男還全程出資從菲律賓偏郊，邀請新郎襁褓之年的保姆Sinas，輾轉專程來高雄參加婚宴，表達對她在家裡14年照顧的感激。其它嘉賓包括親戚、林家恩人、高雄榮總醫師團隊與資深員工，見證林家艱辛與成就，共享感恩之情。



林富男的致謝辭既感謝過去親友的扶持，也承諾未來傳承愛與感激。他特別囑咐兒、媳要懂知恩才能感恩，履行祖父母的要求，恪守「忠孝傳家」，在這特別日子裡，林家以其獨特方式展現真正的感恩與祝福。



接著，女方主婚人魏嘉民致詞時強調，在這值得祝賀的日子，他與內人深感激動與不捨。女兒鈺珊從懵懂到成婚，見證了生命的成長。對親家的感激，如滔滔江水連綿不絕；他們的細膩與關愛，讓這段姻緣格外溫馨。至親好友、長官、同事，每一位的出席與祝福，讓今日成為他們永生難忘的時刻。他們衷心感謝大家的支持，並祝願新人千畬與鈺珊的未來充滿幸福與和諧。願婚禮的歡聚留下美好記憶。感恩與平安，願伴隨每一位賓客。祝福千畬與鈺珊，願他們婚姻滿懷愛與和諧，生活充滿幸福與成就。期望他們在各自領域繼續發光發熱，為社會注入正能量。



在此喜慶之際，我們見證了兩個家庭的美好融合，他們的結合象徵著家庭的無窮力量和教育的光芒，激勵我們追求更加美好的生活。千畬與鈺珊透過對知識的追求、對美好生活的嚮往，對家庭價值的珍視，展示了在時代變遷中，如何以堅持與智慧指引生活方向。



我們對千畬與鈺珊及其家庭致以最深的祝福，期盼他們的努力與相互支持，啟發他人，傳遞知識與愛的力量，肩負起教育新一代的重任，為社會帶來無限光明與希望。

