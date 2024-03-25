雄學琛：23條立法體現一國兩制法治精神

中評社香港3月25日電（作者 雄學琛）香港特區立法會19日全票通過《維護國家安全條例》，順利完成基本法第23條立法，標誌著香港履行維護國家安全憲制責任取得重大進展，補齊了特區維護國家安全制度機制的短板,意義重大,可算是“一國兩制”和《基本法》在香港回歸祖國27年後得以全面和準確實踐的體現。



是次立法貫徹法治文明的原則,平衡了國安與人權。香港司法制度遵從無罪推定，幹犯刑事的門檻很高。任何面對刑事控罪的被告，除非經已被法庭裁定罪名成立，否則他們會被假定無罪。在審訊過程中，舉證責任在控方，控方必須在毫無合理疑點下，向法庭證明被告經已觸犯有關法例,因此市民不用擔心誤墜法網。相比較港英時期,英國在香港設有政治部，當時很多人因為政治問題拘捕、無限期地拘禁在摩星嶺龍虎山，將今天香港情況比較當日的香港情況,便可知道23條確實符合基本人權。有聲音指出新法例會成為政府進一步限制公民自由的工具。這樣的論調在香港國安法訂立前已經存在，但相關法例實施三年多，正當的公民自由明顯沒有被影響，可見這句話毫無根據。



此外, 香港是法治社會是有客觀數據支撐的。在各個世界機構評定中，香港法治表現都是名列前茅的，司法獨立在全球約140個司法管轄中排名第四。根據世界銀行公佈的世界管治指標，香港的法治指數在回歸祖國前的1996年是69.85分，不足70分，之後一直穩步上升；到2003年開始，連續19年得分超過90分。迄今，香港擁有939家本地律師事務所，83家外地律所駐港辦事處，全球百強律所超過一半在港設點由此可見香港是法治社會是得到世界公認的。



是次立法廣泛參考國際做法及相關法律條文,充分考慮各種國家安全風險,具有前膽性。隨著世界政治、經濟、科技、文化領域出現的新變化，各國在維護國家安全上也與時俱進，不斷修訂或者推出各自的國安法規，這次23條立法也參考了這些新修訂的法規，結合香港實際，吸收其有益的部分。例如，特區政府在草擬“隱匿叛國”罪行時，參考了《美國法典》第18篇第115章第2382條；澳洲《刑事法典》第80.1（2）（b）條；加拿大《刑事法典》第50（1）（b）條。特區政府在域外效力方面也參考了國際法原則及國際慣例、現行香港國安法的規定。



經歷黑暴洗禮，廣大市民都明白衹有穩定的社會才能聚焦發展。《維護國家安全條例》通過後，各種政治內耗應正式翻篇,香港各界可在中央的支持下，集中精神處理各種深層次矛盾 。



（作者雄學琛系全國港澳研究會會員、青島市政協委員、知遠研究網絡創辦人）