王輝耀對話艾利森：中美兩國必須共存

格雷厄姆·艾利森教授與CCG理事長王輝耀對話（主辦方供圖） 中評社北京3月26日電（實習記者 趙人嬋）3月22日，“如何避免修昔底德陷阱、發展穩定的大國關係”圖書發布研討會在京舉行，研討會由全球化智庫（CCG）、中信出版集團和Palgrave Macmillan出版社共同舉辦。活動現場特邀哈佛大學肯尼迪學院創始院長格雷厄姆·艾利森教授（Graham Allison），圍繞中美關係多樣性、全球地緣政治、美國外交政策等話題展開探討。



研討會中，CCG理事長王輝耀圍繞戰爭風險認知、多邊合作、AI等熱點問題與格雷厄姆·艾利森進行對話。



王輝耀指出，在當下國際環境下，人們需要盡快意識到當下存在著的戰爭風險，謹慎對待國際關係。當下全球秩序缺少能將各方連接在一起的共同利益與目標。面對氣候變化數字戰爭、AI技術等諸多挑戰，各國應開啟更多合作，應對共同威脅。



在談到戰爭風險時，艾利森指出，戰爭在國際安全環境中存在著的風險。很多人認為戰爭離自己很遙遠，但俄烏衝突中，人們會發現核打擊的可能性並非完全不存在。中美領導人在舊金山會見後，他很高興看到了中美兩國領導人在進行坦誠、安全的對話，並且在政府層面進行克制的行動。兩國領導人與兩國各個機構友好的會面溝通使他對目前局勢的態度更加樂觀。



圍繞多邊合作話題，艾利森強調，在當下世界格局中“你中有我我中有你”，彼此的生存都取決了另一方的生存。中美兩國是最重要的經濟體，必然會展開合作。中美兩國一定要在意識到形勢複雜性，競爭激烈性的同時，也認識到面對共同挑戰時團結合作的必要性。談及AI技術時，艾利森也表示，當下中美領導人在非常嚴肅地對待AI話題，希望兩國能在發展AI的過程中避免災難性後果。AI時代與核時代不同，而中美兩國作為這個時代的兩大角逐者，應明確雙方意見，確保安全地發展AI技術。

