融資成本仍高　年內降准降息可期

美聯儲降息後，美元指數預計走弱，人行降息的外部空間將擴大，靈活性也增強。（大公報） 中評社香港3月25日電／大公報報導，全國兩會政府工作報告（下稱，報告）指出，穩健的貨幣政策要靈活適度、精準有效，促進社會綜合融資成本穩中有降，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。邵宇指出，貨幣政策的考量要複雜些，不僅要權衡與財政政策的配合，還需考量資產價格及人民幣匯率的波動等因素。綜合流動性、市場價格、實際利率與融資成本判斷，“年內降准、降息仍有空間”。



邵宇認為，貨幣供應量與實體經濟需要匹配，過多的貨幣追逐過少的商品易引發通脹，而過少的貨幣追逐過多的商品則易引發通縮，“二者關係類似水與面粉，貨幣是‘水’，隨著實體經濟的增長，水的增長量需適度匹配。”



“按歷史經驗，名義GDP增速到6.5%，社融總量增速要到8%至9%。”邵宇提醒，今年1月末社融存量規模384.29萬億元（人民幣，下同），同比增長9.5%；社融規模增量6.5萬億元，較上年同期多5061億元。從總量上看，流動性仍較寬鬆，鑒於當前市場價格較低、實際利率較高，且實際融資成本較高，“年內降准、降息仍有空間”。



引導流動性流入實體經濟



邵宇還表示，降息還需考量人民幣匯率的穩定，市場預期美聯儲有望在6月或三季度降息，美聯儲降息後，美元指數預計走弱，人行降息的外部空間將擴大，靈活性也增強。他續稱，總量充沛環境中，還需解決結構性問題，包括如何將偏寬鬆的流動性引入實體經濟，提振市場價格、房地產和金融資產價格等。



記者留意到，2月在MLR（中期借貸便利）利率原地踏步背景下，5年期以上LPR（貸款市場報價利率）卻單獨調降了25個基點，降幅歷史最勁。邵宇分析，2月操作可保持人行層面政策性利率的穩定，同時可推動商業銀行將利息讓利於市場，借此刺激企業、個人去借貸投資，尤其是投資房地產以提振樓市。