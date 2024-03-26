《跨越修昔底德陷阱》發布會　戰爭能否避免

格雷厄姆·艾利森教授在現場（中評社 趙人嬋攝） 中評社北京3月26日電（實習記者 趙人嬋）3月22日，“如何避免修昔底德陷阱、發展穩定的大國關係”圖書發布研討會在京舉行，研討會由全球化智庫（CCG）、中信出版集團和Palgrave Macmillan出版社共同舉辦。現場發布了由全球化智庫理事長王輝耀編著的《EscapingThucydides’s Trap：Dialogue with Graham Allison on China－US Relations》，與其中譯版本《跨越修昔底德陷阱：王輝耀對話格雷厄姆·艾利森 論中國與世界》。



活動現場特邀格雷厄姆·艾利森教授（Graham Allison），圍繞中美關係現狀與出路展開對話。格雷厄姆·艾利森教授是哈佛大學肯尼迪學院創始院長，“修昔底德陷阱”理論的提出者，曾擔任哈佛大學肯尼迪學院院長、貝爾弗科學與國際事務中心主任、克林頓總統助理國防部長等職務。作為本書的對話嘉賓，艾利森教授指出，習近平主席是最早在世界格局中發現“修昔底德陷阱”的國家領導人，他關於新型大國關係的理解與修昔底德陷阱理論不謀而合。“修昔底德陷阱”指快速崛起的大國威脅到守成大國時的一種危險狀態。而中美關係是世界關係的核心，奇跡般高速發展、興起的中國與已建立長期世界秩序，穩定守成的美國間也自然出現了修昔底德式的競爭。艾利森同樣表示，“修昔底德陷阱”並不意味著注定的戰爭。回顧世界過去五百年的歷史，崛起大國與守成大國間的戰爭並非無法避免。但如果雙方在政治、外交上放任不管，悲劇性的歷史很可能重演，甚至為全球帶來災難性的戰爭。因此，跨越“修昔底德陷阱”需要中美雙方一同努力，找到共存的途徑。艾利森教授請大家一起思考，分析並羅列出何為中美兩國進行合作與競爭的要點。艾利森教授強調，為了跨越“修昔底德陷阱”我們可以借鑒中國歷史智慧，打造“競爭性夥伴”關係。希望雙方領導層能在理智與冷靜下解決中美競合的微妙關係，打造穩定堅實的溝通基礎，消融所謂的對抗關係。

