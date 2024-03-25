緹外萬呎別墅10億成交　九龍新樓王

左圖：嘉裡發展香港區總經理湯耀宗（右）表示，緹外以招標方式沽出院墅B，成交金額達10億元。右圖：會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀（左）表示，撤辣後不足1個月，集團售出568夥，總值近60億元。下圖：樓市撤辣後急速升溫，豪宅新盤造價破頂。（大公報） 中評社香港3月25日電／大公報報導，樓市於撤辣後急速升溫，豪宅新盤造價破頂，嘉裡建設（00683）發展的九龍半山龍駒道超級豪宅緹外，以招標方式賣出“巨無霸”院墅B，成交額達10億元，創一手新例實施後九龍區新盤新高；呎價高達8.6萬元，更刷新九龍區洋房最高紀錄。新盤交投量亦受惠撤辣，本月首24天，一手成交約3600宗，是一手新例實施近11年來最旺的月份。



繼新地（00016）啟德跑道區天璽.海的特色戶呎價逼6.8萬元，刷新東九龍新高紀錄後，超級豪宅緹外亦報喜訊。嘉裡發展香港區總經理湯耀宗表示，以招標方式成功售出緹外院墅B，成交金額達10億元，再創項目新高價，實用呎價達86289元，更破盡九龍區豪宅洋房呎價新高紀錄。據悉，上述院墅B實用面積達11589方呎，屬5房5套房另設5間工人房間隔，附設花園面積達15397方呎，連帶車庫有2個停車位。



據成交紀錄册顯示，買家需於簽署臨約時支付樓價5%，其後30天內再付15%樓價，餘下80%可於今年12月27日前付清，買家除享有提早占用優惠外，亦獲樓價4.25%、即4250萬元印花稅津貼，以及4000萬元家具津貼現金回贈。



緹外今年6宗成交 總額29億



據資料，緹外合共提供3座院墅獨立屋，實用面積由11382至11692方呎，每座均設逾萬呎前後花園、室外游泳池、升降機以及私人停車庫。去年8月，發展商率先推出院墅C招標，市傳獲內地人士先租後買，租約期長約7年半，當時買方認購價達10億元，倘最終行使10億元認購權，折合成交呎價85529元。



今年來，緹外已錄6宗成交，成交價屢創新高，介乎2.25億元至10億元，總成交金額達29億元，平均實用呎價約69752元。而項目開售至今，累積售出11夥，總成交金額逾41億元，平均實用呎價約64705元。緹外由3座院墅及5座住宅大樓組成，合共提供64夥，61個分層單位實用面積介乎3466至8583方呎。



另邊廂，今年新盤票王、由會德豐及港鐵（00066）合作發展的將軍澳日出康城SEASONS PLACE，上周六首輪銷售368夥即日售沽清，套現約23.6億元，首置用家占約60%，另投資者及內地專才各占約20%。



會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，SEASONS PLACE首輪銷售錄逾20組大手買家購入2夥或以上，當中占一半為內地客，而整個大手時段共售出約120夥。

