丁渝洲：台灣當局應有終戰指導

丁渝洲。（中評社 資料照） 中評社台北3月25日電 ／台灣前“國安會秘書長”丁渝洲24日受訪表示，當前兩岸情勢，萬一發生戰事，無論是打贏或打輸，“國安”團隊應有“終戰指導”，在損失最少、人民傷害最低的情況下，結束戰爭。



台灣前參謀總長李喜明則持不同意見，李主張，弱國沒有“終戰指導”，成功抵抗與存活是唯一目標，在敵人未放棄“侵略”前，討論“終戰指導”易被理解為另一種形式的投降計劃。



丁渝洲接受《中國時報》專訪表示，包括美國、中共與台灣，誰都不能保證台海不會擦槍走火，賴清德除架構建軍目標外，也應與“國安”團隊討論“終戰指導”。



俄烏戰爭打了2年，丁渝洲說，烏克蘭付出慘痛代價，卻看不到勝利曙光，這是烏國總統澤倫斯基錯估形勢，澤倫斯基是烏國英雄或罪人，留待歷史公斷。



丁渝洲坦言，“終戰指導”議題很敏感，不宜公開討論，但“總統”與“國安”團隊一定要有所準備，若將之視為投降主義而不做，不做準備，才是最不負責任。



丁渝洲雖已離開公職多年，但仍有美國媒體、智庫拜訪，請教意見。丁曾告訴他們，美國在台海優勢正快要消失，不要錯估情勢，台灣如果過度倚賴美國，一樣是錯估；台海一旦爆發戰爭，台灣處境恐比烏克蘭更嚴重，軍方雖應充分準備城鎮戰，但該不該進行？

