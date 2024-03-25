馬英九籲蔡登太平島：技術上不構成問題

馬英九。(資料相) 中評社台北3月25日電／蔡英文任期即將屆滿，是否在卸任前登上太平島成為焦點。馬英九今天舉自己與陳水扁為例，強調2人任內都曾登上這個南海最敏感地區，相信蔡英文應該也可以，並指技術上並不構成問題。他期待蔡英文能再慎思親臨太平島，維護國家利益與民心士氣。



馬英九今天上午透過臉書發文表示，他近來看到“國安局”在“立法院”報告指出，“總統”若要登太平島，必須根據南海區域政情複雜化與南海情勢軍事化的現況，評估飛航安全與維安問題；若這2個結構性問題無法解決且降低不確定因素，現階段不建議“總統”前往，但他認為相關說法其實並不成立。



馬英九認為，無論是陳水扁或他自己，當年登太平島這個南海最敏感地區，難道就沒有‘飛航安全與維安問題’嗎？”如果陳水扁跟他可以處理這問題，蔡應該也可以，技術上並不構成問題。



他解釋，先前公開呼籲蔡英文登臨太平島，關鍵在於這是“中華民國”的領土，“中華民國總統”都有責任與義務守護。然而，“國安局”在“立法院”的說法，大概意味蔡英文應該不會去太平島。



馬英九指出，基於前任“總統”對現任“總統”的尊重，他已盡言責，也會尊重她的決定，但從國家利益角度來看，“中華民國總統”是否登島視察，著實重要。台灣對太平島的態度要明確，島上官兵及國內的民心士氣也要鼓舞；“總統”不登島，國家利益與民心士氣都會受到影響。



馬英九強調，8年前（2016年）1月28日，他登臨太平島，是他第2任卸任前的4個月。當時某“友邦”曾表示反對，但他不為所動，因為在南海宣達主權，以及發表“南海和平倡議”，對整體區域的正面效應更重要。所謂“不為利誘，不為勢劫”，他期待蔡英文能再慎思親臨太平島，維護國家利益與民心士氣。