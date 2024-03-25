花墟重建加強特色魅力

來源：香港商報網 中評社香港3月25日電／香港商報網報導，市建局展開旺角洗衣街／花墟道發展計劃，行政總監韋志成在網誌表示，計劃目標不單只保留花墟的特色，而且廣納意見，加強該區特色和氛圍、注入多元發展及新活力、給予店舖營運者更多空間、更優質的營商環境，讓行業能長遠持續發展。



重建不等於破壞特色



花墟一帶的樓宇平均樓齡都已超過50年，無可避免會隨著時間而老舊殘破。這次的發展計劃是《油麻地及旺角地區研究》後首個在油旺區開展的市區更新項目。社會有不同意見關注花墟的保育問題，擔憂重建令花墟失去其特色。韋志成強調，以偏概全地將“重建”與破壞或消滅地區特色畫上等號，卻忽視花墟營運者面對的問題，以及花墟長遠可持續發展需要的言論，欠缺前瞻性的視野，對香港長遠發展並無益處。他又表示，若社會人士的著眼點只在於個人體驗，又或停留在現時狀況毋須改變，下一代將難以享有宜居優質的生活環境。



韋志成表示，若這些樓宇不是由市建局有序地重建，而是由不同的私人發展商以個別項目獨立發展，花墟的完整性會遭到影響。店舖租戶不單沒有市建局的補償協助，更遑論提供過渡性或回遷經營的選擇，花墟的氛圍和特色將難以保存和延續。他強調，美好願景的背後涉及龐大工程，既複雜亦充滿挑戰，必須政府、市建局、私人發展商、地區不同持份者上下一心，共同參與和合作才能成事。

