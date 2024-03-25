馬英九4月1日再度啟程　訪問大陸12天

馬英九基金會執行長蕭旭岑召開記者會。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月25日電（記者 張嘉文）馬英九基金會執行長蕭旭岑今天上午召開記者會表示，應大陸方面邀請，馬英九將率領“大九學堂”青年學子，於4月1日至11日，赴廣東、陝西與北京，參訪中華文化歷史景點與企業，並出席祭黃帝陵大典。同時也將偕同青年學子訪問中山大學、北京大學，讓兩岸學子進行交流。



蕭旭岑表示，此行團員為馬英九、蕭旭岑（馬英九基金會執行長／府前副秘書長）、王光慈（第十二、十三任“總統”辦公室主任／府前專門委員）及邱坤玄（政治大學榮譽教授／“國安會”前諮詢委員）。此外還有一同隨團出訪的20名“大九學堂”學員。



蕭旭岑指出，去年三月馬英九率“大九學堂”學子訪問大陸，對兩岸關係有極其正面的影響，也讓大陸民眾看到台灣青年學子的活力。去年七月，馬英九基金會邀請大陸五所高校，包含北大、清華、武漢、湖南與上海復旦大學的師生來訪，讓大陸青年學子更深入瞭解台灣，也與台灣民眾留下許多難忘的互動。



蕭旭岑強調，這兩個重要的互訪，證明兩岸青年交流的效果與重要性，如同馬英九常說的，兩岸年輕人在年輕的時候，能夠彼此交流，相互瞭解，多一分接觸，兩岸多一分情誼，友誼越深厚，衝突發生的機率就愈低。