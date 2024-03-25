藍委痛批電價上漲　官員話術欺騙人民

藍委牛煦庭受訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北3月25日電（記者 俞敦平）四月電價即將大漲，“行政院”聲稱93%住家每月多負擔兩顆茶葉蛋。中國國民黨“立委”牛煦庭和賴士葆25日上午於“立院”受訪時表達了他們的不滿。牛煦庭稱這是“行政院”用話術欺騙人民的行為，並強調電價上漲將導致產業成本增加，進而引起通膨。



賴士葆則批評“經濟部長”王美花不瞭解工業和商業，只懂政治操作。兩位藍委們強調，電價上漲不僅影響家庭用戶，更會對整個產業造成成本上升，進而導致廣泛的通膨壓力。



牛煦庭指出，這種說法是對人民的欺騙，並強調電價上漲的實際影響遠超過家庭用電的直接成本。他提到，當大戶用電的調漲比例增加時，產業的成本也會隨之上升，進而導致通貨膨脹。牛煦庭舉例說，一位選民在搬家購買家具時，家具店老闆建議他在三月底前下單，因為四月電價上漲後，所有價格都會調整。他認為，這樣的情況不僅發生在個別案例，許多行業如飲食、旅宿和服務業都會因電價上漲而增加成本，進而加劇通貨膨脹問題。



賴士葆痛批王美花對於工業和商業的理解不足，並指出她因為自身政治立場而制定的錯誤的能源政策才導致電價上漲的主因。賴士葆提到，“央行”突然升息是為了壓制通膨，因為二月份的消費者物價指數（CPI）已經達到3%，超過“央行”能夠容忍的長期CPI2%。他強調，這將導致普通民眾的房貸利息增加，租屋族的負擔加重。他呼籲政府應該考慮調整錯誤的能源政策，並提出核電廠的研議特別條例，以解決電價上漲對民生的影響。