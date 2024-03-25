一石二鳥！科技公司廢膠再造減碳消噪

中評社香港3月25日電／香港文匯報報導，據政府新聞處消息，廢棄塑膠破壞環境，都市噪音擾人安寧。有否想過綠色科技可一次過處理這兩個棘手問題？



一間位於將軍澳創新園的科技公司，便研究利用回收再造的再生塑膠，製造可吸音的聲學超材料，實行一石二鳥。



綠色科技 環保再造



研發人員先將再生塑膠加熱軟化，再壓成經特別設計的形狀，生產出聲學超材料。將聲學超材料一塊塊疊起，便可製成各種減噪產品，應用於天花板、隔音房、工地和馬路旁的隔音屏障等。



研發工程師麥浩堯解釋，聲學超材料的獨特之處在於其結構。



“我們針對不同聲學問題，設計不同‘迷宮’形狀，達到吸收聲音的效果。例如發電機或工業用的泵發出較低頻聲音，聲學超材料可針對此問題，將吸音效果集中於低頻範圍。”



他說製作聲學超材料，要能定型、製造出特定形狀，金屬、紙、木等材料也能達到相同效果，團隊遂想到利用再生塑膠作為原材料，以協助緩解塑膠廢物的問題。



基金資助 初見成果



該項目獲低碳綠色科研基金資助330多萬元，為期兩年，聘請熟悉聲學設計和材料科學的專才，併購置聲學、力學等測試儀器，推動研發工作。



經過約一年的研究， 研發團隊認為膠樽、餐具常用的塑膠物料PET和建築材料常用的PVC ，回收再造後適合生產聲學超材料。



公司目前在內地回收塑膠和生產產品，而研發工作則在港進行，董事陳書宇表示，下一步計劃在香港設立廠房，回收塑膠，大量生產減噪產品。



切合策略 優先考慮



環境及生態局首席助理秘書長（氣候變化）馬周佩芬表示，發電是香港最大的碳排放源，其次是運輸界別，而廢棄物則位居第三。政府在《香港氣候行動藍圖2050》提出淨零發電、節能綠建、綠色運輸和全民減廢四大減碳策略，馬周佩芬指，目標是從源頭處理碳排放。



而為了向環保科研項目提供更充裕和對焦的資助，政府於2020年成立低碳綠色科研基金，申請項目若能配合上述四大策略，將獲優先考慮。



截至去年年底，基金在首三輪申請中，已向本地大學、公營科研機構、企業等批出共30個項目，涉及約1.3億元。環境及生態局指，獲資助機構須每半年提交一次進度報告，並在項目完成後提交最終報告，供評估項目成效。



（來源：政府新聞處）