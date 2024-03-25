俄羅斯全國哀悼日　民眾悼念恐襲遇難者

3月23日，在俄羅斯聖彼得堡，市民獻花悼念莫斯科近郊恐襲事件遇難者。（來源：新華社） 中評社北京3月25日電／據新華社報導，24日是俄羅斯全國哀悼日，莫斯科陰雨綿綿，大量民眾冒雨前往莫斯科近郊“克羅庫斯城”音樂廳，悼念恐襲遇難者。



記者看到，“克羅庫斯城”音樂廳東側莫斯科大環線公路上，前來悼念民眾的車輛行駛緩慢。音樂廳外，民眾越來越多，有序排起數百米的長隊，人們表情肅穆，有人祈禱，有人啜泣，還有兒童把自己的玩具留在現場。



莫斯科市民馬琳娜告訴新華社記者，這是一起“讓她感到窒息的悲劇”，“那些無辜的人就這樣被奪取了生命”。



俄羅斯偵查委員會24日說，莫斯科近郊音樂廳恐怖襲擊事件死亡人數已上升至137人。“（音樂廳）裡都是一些普通人，還有一些是孩子，”莫斯科州居民弗拉基米爾說，“那些實施恐襲的人，應該受到最嚴厲的懲罰。”



志願者在現場準備了面包、奶酪和熱茶，免費分發給前來悼念的民眾。



在莫斯科市中心，克里姆林宮、俄羅斯國家杜馬大樓等建築降半旗。莫斯科市區街道兩側和建築物的墻壁上，許多電子屏幕上播放著悼念遇難者的畫面。



除了莫斯科，俄羅斯許多城市和地區都在24日舉行了不同形式的悼念儀式。

