藍委喊停止砍公教年金　籲政府遵守過去承諾

藍委賴士葆受訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北3月25日電（記者 俞敦平）中國國民黨“立法院”黨團近日提出暫停公務員退休金所得替代率下降的修法，引發了台灣社會廣泛的討論。國民黨“立委”牛煦庭和賴士葆今日上午於“立院”受訪時分別表達了它們的立場。牛煦庭認為，過去政府對公教的承諾應受到尊重。賴士葆指出，退休制度改革的後遺症已經顯現，包括公務員的離職率上升和所得替代率的降低。他們呼籲政府在進行改革時，應該考慮到過去的承諾和現實情況的變化，以及改革對於相關人員的影響。



國民黨“立委”賴士葆、張智倫與張嘉郡提出修正“公務員退休資遣撫卹法”，以暫停降低公教退休金的所得替代率。此外，國民黨“立院”黨團也提出了“公立教職員退休資遣撫卹條例”的修正草案。



對此，牛煦庭表示，公教人員在民進黨執政期間承受了不少委屈，因為他們的退休條件是基於過去公部門待遇不如民間的補償措施。他質疑民進黨政府在財政支出上的決策，並呼籲重新審視改革措施，尊重過去的契約精神。



賴士葆則指出，退休金改革的後遺症已經顯現，包括公務員的離職率下降，這影響了新舊員工的更替。他強調，所得替代率的降低與物價上漲之間的不平衡，並提出在經濟補助和政策錯誤上的疑慮。賴士葆認為，應該全面檢視退休金改革，並考慮在目前階段暫停進一步降低所得替代率。