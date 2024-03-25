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馬英九將率台灣青年來大陸交流參訪
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2024-03-25 11:38:28
中評社北京3月25日電／據“京彩台灣”微信公眾號消息，國務院台辦發言人陳斌華25日表示，馬英九先生將率台灣青年於4月1日至11日到廣東、陝西、北京等地尋根、交流，參加“甲辰（2024）年清明公祭軒轅黃帝典禮”等活動並參訪。我們歡迎馬英九先生率團來訪，希望兩岸同胞共同傳承弘揚慎終追遠、飲水思源的中華優秀傳統文化，促進包括兩岸青年交流在內的兩岸各領域交流合作，增進相互瞭解和心靈契合，推動兩岸關係和平發展，造福兩岸同胞，共促民族復興。
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