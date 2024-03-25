國會批准1.2萬億算　美聯邦政府又能撐過去了

這是2月13日在美國首都華盛頓拍攝的國會大廈。（來源：新華社） 中評社北京3月25日電／據新華社報導，聯邦參議院以74票贊成、24票反對的表決結果通過預算案，接下來只等總統約瑟夫·拜登簽字完成立法程序，就可以避免聯邦政府部分機構陷入因沒錢運轉而“關門”的窘境。白宮表示拜登當天就會簽字。



近年來，在美國政治極化日益嚴重的背景下，這種國會共和、民主兩黨就財政預算“極限拉扯”、拖到最後一刻才通過預算案以維持美國政府正常運轉的情形屢屢發生。國會參議院共100個席位，目前民主黨占48席、共和黨49席，但有三名獨立參議員為民主黨盟友，因而民主黨仍算多數黨。



按照原定期限，參議院應在22日結束前通過預算案，但兩黨高層當天就幾項修訂案談判許久，最終才將其一一否決，因而拖到23日零時過後才表決通過，讓白宮鬆了口氣。



然而，國會內圍繞財政預算的黨派紛爭並未止息。在眾議院內，保守派共和黨議員馬喬裡·泰勒·格林威脅要發起投票彈劾同為共和黨人的眾議長邁克·約翰遜，因為他竟然放任預算案在共和黨占微弱多數的眾議院先行通過。



約翰遜自去年10月接替被彈劾下台的前任眾議長凱文·麥卡錫以來，多次運用一些程序性手段“繞過”共和黨內強硬分子，讓一些法案通過眾議院這一關，包括上述預算案。



參與兩黨談判的共和黨參議員蘇珊·柯林斯說，預算案“其實是個國家安全法案，70%的資金將流向國防”。1.2萬億美元中，給國防部的撥款達8860億美元。



反對者如共和黨參議員蘭德·保羅則認為支出太多了，“會導致通貨膨脹”。

