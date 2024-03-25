“新質文旅”引人入城入戲入夢

《張迎春》劇場。（來源：“衹有紅樓夢·戲劇幻城”供圖） 中評社北京3月25日電／據中國文化報報導，當前，沉浸式演藝是文旅行業的熱門現象，觀演模式創新背後的科技力量，則令人憧憬科技賦能文旅發展的廣闊空間。



什麼是“沉浸”呢？是沉浸於一個劇場空間、一段戲劇故事，還是沉浸於一種藝術氛圍、一個文化場域，抑或索性沉浸於一座城？當人們步入河北廊坊“衹有紅樓夢·戲劇幻城”，即便擁有豐富的沉浸式項目觀演經歷，也仍會感到新奇甚至驚詫，其帶給人的獨特體驗與衝擊很難用以往的審美經驗去類比或概括。“衹有紅樓夢·戲劇幻城”總構想、總編劇、總導演王潮歌說，“衹有紅樓夢·戲劇幻城”不能用一句話來說清楚，它就是它自己。



在行業與社會看來，“衹有紅樓夢·戲劇幻城”在打造沉浸式演藝項目、戲劇主題公園，促進文旅高質量發展方面做出大膽而極具新意的探索，取得矚目成績。今年2月，“衹有紅樓夢·戲劇幻城”獲選文化和旅遊部等部委公布的第一批全國智慧旅遊沉浸式體驗新空間培育試點項目，成為引人關注的文旅樣本、引人遐思的文旅景觀。



多維發力，豐富遊客體驗



“衹有紅樓夢·戲劇幻城”設有16道形態各異的門，人們可以選擇一道門走進其中。這裡沒有小說中描述的榮寧二府、大觀園，而是有著108個情境空間，王潮歌將它們視為“戲劇幻城”中默不作聲的演員，遊客在不同的情境空間中來往穿梭，構成這裡排序第一的大戲。



王潮歌與“衹有紅樓夢·戲劇幻城”總設計師王戈無意於復現小說中的場景，而是希望以中國古典留白寫意的審美理念，發揚中國建築的優勢特色，激發、呼喚游人的想象和參與，從而構建起每個人心目中獨特的紅樓情境、想象空間。置身於這座“幻城”，就是沉浸在中國的傳統文化與哲學之中，沉浸在關於《紅樓夢》的文化想象之中，沉浸在自身生命與情感體驗的回味之中。“我們沒有能力去建造一個想象的世界，但是我們有能力提醒您想象。”王潮歌說。

