設最低面積標準 擬推登記制取締劣質㓥房

“解決㓥房問題”工作組近日會見不同團體，預計八月向行政長官提交報告。圖為財政司副司長黃偉綸（左二）及房屋局局長何永賢（中），月初探訪㓥房戶。（來源：大公報） 中評社北京3月25日電／據大公報報導，由財政司副司長黃偉綸領導的“解決㓥房問題”工作組，近日與不同政黨和團體會面收集意見，並計劃於8月就制定㓥房居住環境最低標準、取締違規㓥房等，向行政長官提交建議。



據瞭解，政府有意推行㓥房登記制度，並要求業主安排專業人士確認單位符合最低標準，容許業主在指定限期內糾正違規項目，亦會訂定㓥房的最低面積。有關建議措施有可能在今年10月施政報告公布。有㓥房住戶表示，若落實規管㓥房，居住會更安心，但擔心業主加租。



房屋局局長、“解決㓥房問題”工作組副組長何永賢上月接受《大公報》專訪時透露，㓥房的單位面積、高度、光線、空氣流通、獨立洗手間、獨立水錶、獨立電表等7項因素，均會納入制定標準考慮。她強調，制定㓥房最低標準並非閉門造車，政府已聘請顧問，搜集市面上㓥房面積中位數等資料，亦曾“放蛇”視察㓥房，掌握更多更真實的資料。



或不再容許“廚廁合一”



工作組近日會見不同團體及持份者，據瞭解，政府的方向包括推行㓥房登記制度，未有登記的業主不可經營出租㓥房，以及擬訂定㓥房最低面積標準，不過最低標準的設計方法仍未有定案。



消息指，政府亦正考慮是否容許“廚廁合一”，至於㓥房單位是否有違反公共健康和公共衛生、是否存在安全和消防風險等，都會是有關考慮因素。政府亦考慮給予業主一定時間修改，最終不符合安全標準就會取締。



消息指，全港現有約11萬間㓥房，落實㓥房最低標準後，政府或會借助民間力量去協助檢驗㓥房是否符合資格，但如何體現仍需聽取社會意見。

