外交部：24名中國公民安全撤離海地

（來源：新華社） 中評社北京3月25日電／據新華社報導，記者3月25日從外交部領事司獲悉，近期，海地局勢持續緊張，在海地中國公民和機構安全面臨威脅。外交部啟動領事保護應急機制，會同有關部門和地方人民政府，指導駐外機構密切跟蹤形勢，全力保護在海中國公民安全並協助他們安全轉移撤離。北京時間3月22日，24名有意願撤離的中國公民已從海地安全撤至多米尼加。



