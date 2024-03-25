﻿濫用醫療券　五年319個案轉介警方

（來源：大公報） 中評社北京3月25日電／據大公報報導，政府自2009年推出長者醫療券服務，現時每名年滿65歲的合資格長者可獲資助2000元醫療券。衛生署數據顯示，全港共有160.9萬名長者曾使用醫療券，占合資格長者約98%。



為打擊濫用醫療券情況，政府過去五年共轉介319宗個案予警方，不少家屬在長者過世後繼續以其身份申請醫療券；另有9名醫療服務提供者被取消參與醫療券計劃的資格，包括找其他人士為長者做化驗而被舉報等。衛生署提醒市民正確使用醫療券，已登記的醫務工作者應親身提供醫療服務。



現時，每名合資格長者的醫療券累積金額上限為8000元，可用於支付西醫、中醫及牙醫等私營基層醫療服務。目前全港有163.8萬名合資格長者，當中160.9萬人曾使用過醫療券，占約98%。申領西醫醫療券的人數最多，2023年全年涉及約232.5萬宗申領，多是用於治療偶發性疾病，占全部14類專科約41%；其次是向中醫求診時使用醫療券，有196.5萬宗。



去年申領32.8億 按年多7億



2023年全年涉及申領醫療券約32.8億元，較2022年多約7億元。衛生署首席醫生（基層醫療）林秋娟表示，過去三年受新冠疫情影響，長者很少出街，醫療行為較少，故醫療券申領金額較少，去年社會逐漸復常後，求診活動增多，長者可更靈活使用醫療券。



為打擊非法使用長者醫療券的行為，衛生署一直根據監察機制進行定期和抽樣調查，署方表示，在2019年至2023年期間，就例行查核、異常醫療券申報及有關醫療服務提供者的投訴，共向警方轉介319宗個案，當中有兩名醫療券使用者的家屬因盜用他人身份證作出醫療券申報，分別被判監禁一個月，緩刑12個月，其中一名家屬同時被判向衛生署償還有關醫療券申報的金額。

