俄偵查委員會說死亡人數升至137人

3月24日，在俄羅斯莫斯科，俄國家杜馬大樓降半旗。（來源：新華社） 中評社北京3月25日電／據新華社報導，24日是俄羅斯的全國哀悼日。俄羅斯民眾通過多種形式，悼念22日晚莫斯科近郊音樂廳嚴重恐怖襲擊事件的遇難者。據俄偵查委員會24日公布的最新數據，恐襲已造成137人遇難。



新華社記者在莫斯科、聖彼得堡、符拉迪沃斯托克等多地看到，各地政府機構、火車站、碼頭等地降半旗，民眾自發敬獻鮮花、蠟燭以寄托哀思。在襲擊事發地“克羅庫斯城”音樂廳附近，前來悼念的車輛和人群排起了長隊，現場有志願者給大家分發熱茶等。



在莫斯科市的一處獻血點，一位前來獻血的青年男士表示，“我對發生的悲劇深感痛心，前來獻血只是略盡綿薄之力，希望能幫助受傷者早日康復”。



莫斯科等地的機場、車站、地鐵站都正常運行，同時加強了安保。莫斯科市街道車流暢通，總體社會秩序平穩。



俄偵查委員會24日在社交媒體賬號發布消息說，截至目前，恐襲現場已發現137具遺體，其中3人是兒童。遺體身份確認工作正在進行。消息還說，現場發現襲擊者使用的武器彈藥，包括500餘枚子彈、28個彈匣和2支卡拉什尼科夫步槍等，未發現人體炸彈或布雷痕跡。



俄偵查委員會主席巴斯特雷金當天來到恐襲事發地召開現場會，要求盡快查明參與此次事件的所有人員，特別是組織者，並弄清襲擊的所有細節。



另據莫斯科州衛生部門最新數據，恐襲已造成180人受傷，一部分人情況比較危急。俄緊急情況部說，現場的搜尋還在繼續，大量救援人員還在進行廢墟清理等工作。

