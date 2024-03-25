韓國醫科大學教授將加入“辭職潮”

2022年3月22日，在韓國首爾，急救醫療中心醫務人員對救護車和擔架進行消毒。（來源：新華社） 中評社北京3月25日電／據新華社報導，韓國醫科大學教授定於25日集體辭職，以聲援因反對政府擴招計劃發起“辭職潮”的醫生。韓國媒體指出，這恐使政府和醫療界的對峙進一步加劇。



韓國政府2月初宣布2025學年度高校醫學院擴招2000人，遭到韓國醫療界強烈反對。近萬名實習和住院醫生遞交辭呈、罷診離崗，造成診療混亂。韓國政府2月底勒令辭職醫生返崗，警告違者將面臨吊銷行醫執照至少3個月等處罰。



為抗議政府推行擴招計劃，韓國全國醫學院教授協議會表示，醫科大學教授將從25日起提交辭職報告，並縮短工作時間。4月1日起，這些教授將最大限度減少門診接診量，以便將醫療資源集中於治療重症和急診患者。



韓國保健福祉部長官曹圭鴻24日對此再次表示擔憂，呼籲醫療人員留在患者身邊。



韓國的一個危重症患者團體表示，在當前情況下，醫科大學教授集體罷工無異於給患者“判死刑”。他們敦促韓國政府拿出“切實可行的解決方案”，並呼籲醫生保持克制。



據韓聯社報導，為緩解人手不足問題，韓國政府打算向受罷工影響的醫院增派247名軍醫和公共保健醫生，並聘請退休的資深醫生。



韓國總統辦公室政策室長成太胤24日在韓國廣播公司節目中說，考慮到相關法律和原則，政府對拒絕返崗醫生給予行政處分或採取法律措施在所難免，他重申2000人的擴招規模是“底線”。